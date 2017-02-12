桃園復興櫻花初放 民眾別錯過

復興區櫻花陸續盛開。（桃園市風景管理處提供）

桃園市復興區櫻花從元宵節起陸續綻放，其中市道118號羅馬公路，山櫻花目前開3成，預計18、19日可達5成，其餘的中巴陵櫻木花道的昭和櫻．吉野，以及上巴陵的霧社櫻、千島櫻、昭和櫻，預計25日綻放，而下巴陵的千島櫻則須等到下月10日開花。

(中時)