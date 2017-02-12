「高雄拍」遠遠征世界最大短片影展

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「遇見臺灣電影」影人會後合影。（高雄電影館提供）

2015年以〈追殺老不死〉(The Prime of Life)入圍雄影競賽的導演昆汀勒科克(Quentin Lecocq)前來驚喜相迎「遇見臺灣電影」影人會後合影。（高雄電影館提供）

「遇見臺灣電影」現場排隊人龍。（高雄電影館提供）

高雄市電影館打造高雄市成為台灣短片基地外，更持續扮演台灣短片的國際行銷推手，日前與台灣新銳導演一起進軍法國，前往全世界最大短片影展法國克萊蒙費宏影展市場展設攤與全世界影人交流互動，並繼續轉往巴黎，與駐法國台灣文化中心聯合舉辦「遇見台灣電影」新銳導演作品放映活動，行銷推廣獲高雄市獎助、在高雄場域拍攝的「高雄拍」短片。

法國克萊蒙費宏影展是全球最大國際短片影展，參賽量極大，競爭激烈，有短片奧斯卡的稱號，本屆影展市場展於2月6日到10日舉行。

高雄市電影館以「SHORT FILMS FROM KAOHSIUNG TAIWAN」為主題，精選「高雄拍」及高雄電影節國際短片競賽台灣入圍作品共81部短片參與市場展，包含近一年內獲國際影展肯定的高雄拍短片，例如：入圍2016坎城影展國際影評人周的〈阿尼〉、入選2017鹿特丹國際影展的〈亮亮與噴子〉…等片。

同時，雄影短競「台灣學生獎」得主〈銅板少年〉更從六千多部來自世界各地短片中脫穎而出，入選克萊蒙費宏影展國際競賽單元，導演李權洋也特別前往影展攤位與電影館同仁相見歡。

高雄的影展攤位吸引眾多國際影人的注目，更有雄影競賽入圍導演回娘家，2015年以〈追殺老不死〉(The Prime of Life)入圍的導演昆汀勒科克(Quentin Lecocq)前來驚喜相迎。

各國短片策展人與短片導演，更在短短開展幾天把高雄攤位擠得水洩不通，爭相詢問雄影短片競賽報名細節。

電影館表示，第三年遠征法國，除了向國際影展宣傳高雄做為國際短片的競賽平台之外，也更密切與世界各短片影展結盟，期能有系統引進各國短片佳作到台灣，同時亦期待高雄拍攝的短片能在國際影展再創佳績。

電影館今年再度與文化部駐法國台灣文化中心合作辦理「遇見臺灣電影」計畫，於2月9日及10日晚間，於巴黎Les 3 Luxembourg電影院，辦理4場電影放映，選映12部由臺灣新銳導演創作的『高雄拍』短片，《妮雅的門》導演廖克發及《亮亮與噴子》導演李宜珊兩位導演隨片出席映後座談，與法國影迷交流。

李宜珊導演的短片《亮亮與噴子》甫入選2017鹿特丹國際影展，廖克發導演則將於2月11日至16日參加柏林影展新銳營培訓計畫。

電影館指出，「高雄拍」的補助機制提供青年導演一個發揮創意的舞台，也將高雄市打造成一個短片創作與推廣的基地；未來也將與東京短片節、香港鮮浪潮短片影展等國際影展交流合作，讓世界看見高雄，也讓臺灣電影的青創實力被世界看見。

(中時)