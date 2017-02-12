龍潭迎古董 重現當地年節文化

小朋友扮成青蛙，模樣可愛。（楊明峰攝）

民眾以復古造型踩街。（楊明峰攝）

民眾大搞創意，利用道具、花車粉墨登場。（楊明峰攝）

隊伍重現當年的「釣蛤蟆」踩街。（楊明峰攝）

客家事務局隊伍，著傳統客家服裝踩街。（楊明峰攝）

小朋友以可愛青蛙上街。（楊明峰攝）

龍潭區「迎古董嘉年華」活動11日展開，39支隊伍、近2千人精心打扮，配合牛車、道具，穿梭龍潭大街，重現日治時代就有的龍潭獨有迎古董活動。

桃園市長鄭文燦昨敲下銅鑼，宣告活動起跑，隨後著客家藍衫跟著隊伍一同踩街。鄭文燦說，日治時代時，龍潭舊街分為上、下街，2街民眾在過年時刻，利用宛如現代的cosplay裝扮來演出故事，嘲諷貪官汙吏、土豪劣紳，或是平常不好意思嘲諷的對象，趁此時來表達幽默。

「迎古董」遊行隊伍，早期以嘲諷、揶揄的對象，形成「發鹵羊」、「好鬥牛」、「釣蛤蟆」及「斬奸臣」等遊街主題。昨「迎古董」踩街隊伍，有人重現釣蛤蟆的傳統戲碼，透過釣竿作勢釣起道具蛤蟆。也有幼稚園小朋友，扮成小青蛙，模樣相當可愛。也有現代組演繹卡通人物踩街，讓龍潭大街熱鬧滾滾。

(中時)