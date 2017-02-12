六甲火雞暴斃 確診恐禽傳人H5N6禽流感
台南市六甲區菁埔一處火雞飼養場，過年期間3天死3400多隻火雞，飼主以為是飼料出問題，未主動通報動保處，媒體接露後，台南市動保處隨即派員前往採樣，農委會防檢局12日確診火雞染上H5N6亞型高病原性禽流感，也是今年首例於禽場內檢出H5N6、H5N2禽流感。
禽流感疫情在台灣一發不可收拾，除花蓮縣玉里鎮檢出H5N6亞型高病原性禽流感幼鵝死亡案例外，日前台南六甲一處火雞場於過年期間雛雞異常大量死亡，雖飼主供稱是飼料出問題，但農委會防檢局11日驗出禽流感，12日確診為H5N6、H5N2亞型高病原性禽流感。
H5N6亞型高病原性禽流感在大陸曾出現禽傳人的案例，台灣目前並未有禽傳人案例，但台南六甲火雞場卻是首例禽場檢出H5N6案例，南市動保處確診前，該禽場剩餘的火雞已全送化製廠，而周圍1至3公里內的禽場也都採樣送驗，方圓5公里內陸禽全面訪視消毒。
面對禽場驗出禽流感，邱姓飼主感到相當無奈說，防檢局9日初步檢驗為陰性，沒想到11日竟變成陽性。而該火雞禽場與其畜牧場登記證上所載登記內容不符，飼主未依規定主動通報大量禽隻異常死亡，恐觸及畜牧法與動物傳染病防治條例法，最高可裁罰新台幣100萬元。
不過，檢驗出禽流感疫情前，因飼主懷疑飼料廠出包有爭議，5名記者到場採訪時，僅戴上口罩，盡職到禽場內拍照，結果12日確診為恐禽傳人的H5N6禽流感病毒，都接獲衛生局關切電話，將自主管理有無出現呼吸道疾病。
得知台南驗出H5N6禽流感，市長賴清德表示，禽傳人的傳染力並非大家想像中的可怕，禽肉一定會經過政府單位檢驗，合格才上市，民眾不要因此不敢吃雞肉、鴨肉，且台南市政府有決心面對H5N6這場疫情。
(中時)
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