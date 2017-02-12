孤獨的美食家漫畫家去世 享壽69歲
將日本作家的作品「孤獨的美食家」畫成漫畫的谷口治郎昨天病逝，享壽69歲。喪禮與告別式將由親屬為他舉行。
谷口生於日本鳥取縣，1971年發表短篇漫畫於少年畫報社，正式出道。其後，從上村一夫的門下獨立。他與多位漫畫原作者搭檔合作，創出冷硬派、動物、冒險、格鬥、文藝和科幻等各領域的漫畫。
谷口與小說家暨漫畫原作家關川夏央等聯合推出「『少爺』的時代」連載，內容有日本文豪夏目漱石等人登場，於1998年第2屆手塚治蟲文化賞（文化獎）榮獲漫畫大獎。
1994年起，谷口為作家久住昌之的著作「孤獨的美食家」畫成漫畫，作品充分呈現雜貨進口商主角五郎為公司業務四處奔波，工作之餘，獨自品嘗美食時的幸福感。
「孤獨的美食家」2012年起翻拍成電視劇，由男星松重豐主演。電視劇已播到第5季，第5季的第4、5集分別在宜蘭縣和台北市取景拍攝。
谷口的畫風纖細、技法純熟。他受到法國、比利時漫畫家的影響，「遙遠的小鎮」等作品在海外也備受好評，擁有許多漫畫迷，在歐洲曾得獎，2011年獲法國政府頒贈藝術文學騎士勳章。1060212
(中央社)
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