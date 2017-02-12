威尼斯嘉年華登場 水上表演華麗揭序幕

我要評比

威尼斯嘉年華每年都吸引數以千計穿著古代裝束與面具的人，前往這個義大利代表城市狂歡，今天在當地著名運河上登場的驚艷表演，為今年這場盛事拉開序幕。

歐洲新聞台（Euronews）與法新社報導，根據主辦單位，這場歡慶「美好事物、地中海及浮華世界」的演出，為這次世界最大嘉年華慶祝活動獻上盛大開幕，今年的慶祝活動將持續至2月28日。

部分表演者懸在半空中，向觀眾展示藍色蝴蝶翅膀，下方水面則有手持火炬表演的船夫。

12日將由嘉年華特別船隊帶來第2次水上表演。（譯者：中央社廖禹揚）1060212

(中央社)