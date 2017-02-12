高雄樹德家商元宵樂舞 迎波特蘭姊妹市

樹德家商校長陳茂霖（前排右二）安排搓湯圓活動，讓波特蘭姊妹市團員體驗元宵活動。（樹德家商提供）

美國波特蘭市姐妹會理事長和玫瑰皇后等一行27人，蒞臨高雄市參加元宵花燈活動，見證兩市進30年深厚情誼歷久彌堅。樹德家商師生前往接機，並安排參訪校園。

樹德家商與波特蘭市互動密切，25年來每年組成文化藝術活動團隊代表高雄市政府，參加玫瑰花節遊行、龍舟競賽和高雄之夜表演宣慰僑胞，極受當地市民熱烈歡迎及款待。

波特蘭市每年亦組成訪問團回訪高雄市小過年參加元宵花燈活動，這次參訪首站依舊由樹德家商盛情接待。

該校以樂隊高規格迎賓，亦特地安排榮獲全國音樂比賽蟬聯18度特優獎第一名樂舞旗隊160餘人盛大演出，氣勢雄偉熱情澎湃，賓客掌聲不斷讚賞連連。

樹德家商董事長李福芃和校長陳茂霖在接待儀式中指出，該校和波特蘭市維繫20餘年情感的緣由，以及用心經營國民外交和國際活動的點滴。

波特蘭市姊妹會理事長表示，波特蘭市和高雄市情誼深厚，樹德家商居間扮演最重要的橋樑，也是永遠的朋友。並感謝去年樹德家商在波特蘭市玫瑰花節的精湛演出，特別頒發音樂獎和最佳表演獎兩面獎牌，同時也帶來美金2500元獎學金，鼓勵今年6月即將拜訪波特蘭市的學生。

此行隨團的爵士樂團特別和該校音樂班學生互動交流表演，靈魂樂音洋溢，現場觀眾陶醉其間。元宵節是中國人的小過年，樹德家商特別準備元宵節慶搓湯圓的習俗，讓貴賓體驗感受湯圓所意涵的團圓、圓融和圓滿的中華文化。希望貴賓們在湯圓的甜心、柔嫩催化下，享有賓至如歸、賓主盡歡的感動。

(中時)