陸共享自行車用戶規模年底將達5000萬

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新華社報導，第三方數據研究機構比達諮詢（BigData-Research）日前公布的「2016中國共享單車市場研究報告」顯示，截至2016年底，中國共享自行車市場整體用戶數量已達到1,886萬。預計2017年，共用自行車市場使用者規模將繼續保持大幅增長，年底將達5,000萬使用者規模。

作為全球首個提出「無樁共享單車」概念的企業，ofo已經以51.2％市場佔有率，穩居該行業第一，比第二名高出11個百分點。

(工商)