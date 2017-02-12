韓獨檢組將再傳三星少主李在鎔
南韓獨立檢察組發言人李圭(吉吉)今天表示，獨檢組將於明天上午9時30分傳喚三星電子副會長李在鎔，調查他涉嫌向總統朴槿惠和親信門主角崔順實行賄事證。
南韓聯合新聞通訊社報導，這是負責調查總統親信閨蜜崔順實壟斷國政醜聞案的獨檢組1個月來，再次傳喚李在鎔。
李圭(吉吉)表示，獨檢組上次向法院申請逮捕李在鎔被駁回後，在3個多星期的時間裡，進行了進一步調查，此次傳喚李在鎔是為了對新的調查結果進行確認。對於是否會再次申請逮捕，將會根據明天的傳訊情況再做決定。
獨檢組1月16日曾向首爾中央地方法院申請逮捕李在鎔，指控李在鎔涉嫌行賄，違反「特定經濟犯罪加重處罰法」上的「行賄罪」和「關於在國會陳述和鑑定的法律」上的「偽證罪」。
報導指出，法院於1月19日駁回了獨檢組的要求。法院認為，從嫌疑人對指控事項的陳述、獨檢組的調查內容及進展來看，現階段難以認定逮捕理由成立，因此決定不批准逮捕李在鎔。
之後，獨檢組傳喚三星高層，並對金融委員會和公正交易委員會進行搜查取證等，進行了更深入的調查。
有關獨檢組對朴槿惠進行當面調查的事宜，李圭(吉吉)表示，目前還沒有確定調查方式和時間等，獨檢組也尚未和青瓦台方面進行接觸。1060212
(中央社)
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