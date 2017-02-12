天冷緊閉門窗 中壢母子疑一氧化碳中毒雙亡

38歲曾姓女子與13歲許姓兒子，11日上午被曾女的57歲梁姓男友發現倒臥在桃園市中壢區住家，消防局獲報到場，發現曾女與其兒疑似一氧化碳中毒，2人送醫均不治。而梁男意識清楚，但身體出現頭暈、噁心等一氧化碳中毒的不適症狀，經急救後出院無礙。警、消初判曾姓母子為一氧化碳中毒死亡，詳細死亡原因待進一步相驗釐清。

檢警調查，因寒流來襲，曾姓母子當時待在桃園市中壢區永福路住處緊閉門窗，梁男10日晚間返家時，得知曾女身體不適發冷，表示要去泡澡暖活身子，他沒想太多，簡單整理梳洗，就回房間睡覺。

檢警發現，梁男11日上午8時許起床時，發現身體明顯不適，出現頭痛、虛弱等症狀，還隱約聞到瓦斯味，除連忙打開門窗通風外，四處在住家查看，發現曾女泡在浴缸、曾的兒子則躺在房間，2人均失去意識，他連忙打119報案。

消防人員獲報，將3人分送衛福部立桃園醫院、中壢天晟救治，曾姓母子不治，血液一氧化碳濃度分別為66.8％、46.3%。而梁男血液中一氧化碳濃度16.3%，送醫救治後出院。

(中時)