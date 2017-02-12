中年大叔竇唯 勇敢做自己

中國大陸黑豹樂隊前主唱、大陸流行樂天后王菲的前夫竇唯，先前被人拍到凸肚搭北京地鐵，當年意氣風發的搖滾樂手如今淪落成「邋遢大叔」，雖與自我性格不無關係，但竇唯也勇敢做自己。

談到竇唯，外界會聯想到「王菲前夫」、大陸流行樂女歌手「竇靖童的爸爸」。

綜合山西衛視、未來網等陸媒報導，竇唯1988年加入黑豹樂隊，當年只有18歲，英俊瀟灑的他，一點都不像搖滾樂團的主唱。當時王菲是鍵盤手欒樹的女朋友，經常來樂隊看欒樹；久而久之，王菲就移情別戀了，開始追竇唯。

竇唯一開始是不接納的，一來自己有女朋友，二來對方還是兄弟的女朋友；可是王菲不管，從香港北京來回飛，不久他們就在一起了。

雖然是王菲主動，但朋友妻不可欺，黑豹樂隊其他成員對竇唯的做法都十分不齒，竇唯脾氣強，也不善於溝通，於是就跟黑豹分手了。當時黑豹的其他成員還聯合聲明，不允許竇唯唱黑豹任何一首歌。

竇唯不唱就不唱，他出走後，帶王菲住進北京的家，用當時媒體的話來說，就是那破四合院。不過，這套破四合院以北京現在的地價來說，已今非昔比。

王菲跟竇唯在一起，也是她音樂最巔峰的時候，有竇唯給她操盤作曲，王菲在音樂路上如虎添翼。

雖然王菲是直接導致了竇唯與黑豹分手的原因。不過，竇唯的現狀卻並非由王菲一手造成。

離開黑豹的竇唯音樂道路還是往上走的， 與著名的魔岩公司簽約，進軍香港歌壇。

竇唯後來與魔岩公司不合，跟唱片公司越鬧越僵，逐漸他也走進了死胡同。

竇唯不善與人打交道，與媒體溝通更他的死穴。他與高原再婚後，又鬧離婚。新京報有篇標題為「高原鬧離婚，百萬贍養費逼瘋竇唯」的報導，裡面的描述讓他火冒三丈。

竇唯打電話去報社破口大罵撰文記者，但對方不但不認錯，還又寫了新聞消費他。竇唯怒火中燒，直接找到報社來，一怒之下放火燒了記者的車。竇唯也因此受到法律制裁。

從離婚官司、與唱片公司不合，到燒了記者的車，竇唯對娛樂圈失望透頂，選擇遠離這個是非圈。

歌迷們雖然希望這位天賦異稟的搖滾王子快點回來，但如果遠離紛擾的娛樂圈會讓竇唯更舒服，勇敢的做自己，自在的生活著，外界也給予祝福。1060212

(中央社)