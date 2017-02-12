周湯豪撇緋聞 鬼鬼雀斑都是好友
歌手周湯豪今天慶功簽唱，感謝媽媽比莉及粉絲支持；被問起緋聞對象藝人「鬼鬼」吳映潔、部落客雀斑，周湯豪直喊就是好朋友。
周湯豪（Nick）去年10月發行第3張專輯「REAL」，以雙專輯方式，一張是流行音樂創作專輯，另一張是EDM電子概念專輯，銷售成績亮眼，下午在台北西門町舉辦慶功加場簽唱會。
看見現場擠滿粉絲，周湯豪表示，「中間停過4年，很多人依然沒有放棄我，心中對大家非常感謝。」他也謝謝媽媽支持，坦言「媽媽比我還相信我自己」，不知道媽媽有沒有到場，但出門前媽媽還燉雞湯給他喝。
近來感情生活受關注，緋聞對象有鬼鬼、雀斑，媒體追問感情事件，周湯豪說，「任何事情，不管有或沒有都不會想要講，我是來做音樂，不是做新聞」，並開玩笑喊已單身100年。
他表示，大家都是朋友，每次都一群朋友出去，「我朋友很多，像我和鬼鬼是好朋友，不會為了媒體或緋聞而避諱她」，想找什麼朋友就會去找，不會刻意躲。西洋情人節當天要工作，唱片宣傳結束後，將投入拍攝偶像劇，不僅擔綱男主角，更為該劇創作片頭曲。
昨天在社群網站臉書（facebook）貼文怒指有瘋狂粉絲，周湯豪說，一直知道那位瘋狂粉絲是誰，「因為她跟蹤我很久了」，本來沒想提，覺得是個人隱私，但「她已經太超過，影響到我的生活和身邊的朋友」。1060212
(中央社)
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