散播地震樓倒假照 始作俑者鹽水蜂炮中遭逮

211清晨規模5.6強震後，有網友在網路上轉傳舊照片散布樓塌謠言，鬧的人心惶惶，台南市刑大除帶回造謠的葉男及鄭女外，更清查製作源頭，12日凌晨在鹽水蜂炮活動中，帶回始作俑者19歲謝男及2名散布者，偵訊後依刑法恐嚇公眾罪函送法辦。

市刑大科偵隊表示，11日凌晨發生地震，隨即有民眾在網路上散布大樓倒塌、不實的震災訊息，讓民眾人心惶惶，警方隨即掌握發訊地，11日中午帶回葉男與鄭女，2人坦承散布不實圖片及發送訊息的事證，但並非圖文的製作源頭。

經層層追溯，警方掌握一名19歲從事模具工的謝男，12日凌晨謝男還到鹽水參加蜂炮活動，殊不知自己已鑄下大錯，偵訊後，謝男坦承因好玩、想開玩笑，傳送「有一棟大樓倒了、金華路」的文字，並在網路上取得去年新化京城大樓倒塌的照片，發送至自己的好友Line群組。

謝男未料群組成員會將圖片及訊息轉發出去，造成民眾恐慌，沒想過會如此嚴重，經員警告知後才知道犯下大錯，謝男也感到相當後悔。

警方另帶回2名利用Line通訊軟體將不實圖片及訊息轉發在Line群組的涉案人，全部到案的謝男等5人，都依刑法恐嚇公眾罪，分別函送台南地檢署及台南地方法院少年法庭偵辦審理。

(中時)