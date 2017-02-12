一中商圈雞排店火災　排煙機起火幸無人傷亡

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一中商圈1家雞排店發生火災，所幸即時搶救，無人傷亡。（陳淑芬翻攝）

中市一中商圈一家雞排店今天晚間發生火災，一樓店面竄出火舌，現場有民眾持滅火器緊急滅火，中市消防局接獲通報調派9部救災、救護車輛及26名人員前往搶救，及時撲滅火勢，經查是排油煙機起火引發火勢，所幸無人傷亡。

發生火災的雞排店位於一中商圈鬧區，尤其在晚間用餐時間起火，引起逛街民眾一陣驚慌，現場還有民眾持滅火器協助滅火。

消防局表示，晚間6時36分接獲報案，立即調派9部救災、救護車輛及26名人員前往部署水線搶救，在晚間6時53分撲滅火勢，店內部分裝潢遭燒損，起火燃燒面積約5平方公尺。

消防局表示，經查火災起因是排油煙管無故起火，所幸，無人傷亡，並未波及延燒到2樓。

(中時)