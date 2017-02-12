能仁晉4強 林正明：希望我們是黑馬

高苑工商陳郁仁與能仁家商陳范柏彥都是高二，也都扛起球隊重任，兩人來年還會繼續交手。（葉士弘攝）

過去兩屆無緣4強的能仁家商，本屆展現成熟團隊戰力，儘管8強爆冷不敵東山高中，4強路一度出現危機，但拜東泰高中擊敗東山高中「幫忙」，今雖以62比71敗給高苑工商，仍驚險晉級4強，再度回到熟悉的4強位置，重執能仁教鞭的教練林正明說：「希望我們是一匹黑馬。」

能仁是HBL傳統強權，曾寫下連續4年殺進4強的優良隊史，過去兩屆雖無緣4強，仍有一定戰力，本屆林正明再度場邊執教，加上球隊經過磨練有成，穩定戰力讓能仁被視為有望奪冠的強隊，但8強賽表現起伏，相較於確定晉級4強的南山、松山與高苑等隊，林正明強調，無論對手是誰，該怕的都是他們，不是我們。

儘管林正明展現打進4強後的決心，但此役不敵高苑工商，仍讓他感到不滿，「原本這場贏了，就讓他們休兩天假，補過年早收假，但球員防守鬆散，每個人都只想秀，不想做苦工。」他強調球員心態有問題，就讓他們自己去承擔輸球後果，「沒假放，他們自己找的。」

能仁從贏球的兩天假，變成只在球隊休一天假，林正明還準備了體能大餐，就是中和烘爐地土地公廟的數百層階梯，他笑說：「腳要有力，跑就對了。反正我再操他們，最多只到3月。」

(中時電子報)