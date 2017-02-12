胡宇威元宵節秀台語RAP有驚喜 登微博熱搜
去年工作滿檔，難得獲得過年充分充電期的胡宇威，在開工後，立即飛往湖南衛視參加元宵喜樂會。他表演的「台語RAP」播出後，好評不斷，「胡宇威」更登上微博的實時熱搜榜第12名，讓他感到非常驚訝又開心，排名也一直居高不下，引發網友們熱烈討論，網友們誇胡宇威像是吃了防腐劑般的維持著與剛出道時無差異的樣貌，仍然是當年大家心中的「男神」。
胡宇威年前收到「台語RAP」的表演任務，除了傻眼，心情百感交集，因為節目組特地為中港台三地的帥哥胡宇威、蔣勁夫與吳卓羲設計了一個合唱，而每位代表也要用各自的方言在歌曲中表演一小段RAP，但胡宇威的英文比台語好，更從來沒有嘗試過用台語唸RAP；在得知要表演台語RAP後，他做了許多準備，不但用注音做備註，過年期間也跟父親學台語，假期的全家活動就是一起練習台語RAP。
在元宵喜樂會現場直播時，胡宇威將這段時間以來的用心準備與努力練習的成果，完美呈現在觀眾面前，驚艷全場，除了他對自己的表現感到滿意之外，工作人員、觀眾、甚至是網友們，都給與胡宇威的台語RAP演出極佳的評價。
(中時)
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