晨翔解約脫團 　SpeXial子閎：支持他做開心的事

SpeXial的8個團員出席寫真書簽書會。（張祐銘攝）

SpeXial的8個團員出席寫真書簽書會。（張祐銘攝）

SpeXial的8個團員出席寫真書簽書會，順便為風田慶生。（張祐銘攝）

SpeXial人氣王晨翔2016年底以兵役為由暫停演藝事業，1月25日又投下「退團震撼彈」，並以「帳目不清」為由提告SpeXial所屬經紀公司可米，8位團員12日出席《SpeXial Okinawa 沖繩寫真遊記》簽書會被問及晨翔退團風波，子閎表態：「支持他！人生最重要的是開心！」前幾天和晨翔一起吃湯圓的風田表示，他看起來很好、很開心。

子閎說，其實他剛退伍回來的時候，有聽晨翔講過他大致上不太開心、想做些什麼，「那時他就有先開個頭，所以我大概知道之後會怎樣。」他坦言自己支持晨翔，因為不管再怎麼成功，如果過得不快樂，都是假的。偉晉則說自己是看到臉書才知道晨翔做這決定，看到他一一跟成員離別，心裡酸酸的，新聞爆出來的那一天有跟他聊過，感覺他心情是平靜的。

至於晨翔質疑公司帳目不清，其他團員是否也面臨同樣問題？偉晉：「大家合約都不同，他遇到的問題，我們不一定會遇到，大家都尊重對方合約，不知道其他人合約狀況。」Teddy也說，每個人合約都不同，而且簽有保密條款，真的不太清楚其他人的合約內容。至於有粉絲擔心支持SpeXial，也無法讓他們有實質收入，因此串聯拒買寫真書，偉晉緩頰表示，這是近期SpeXial最後一個合體作品，怎麼可以說不買就不買，「我們有賺錢、有收入，請大家不要擔心！」

SpeXial隊長宏正去年拍戲時腳摔傷造成骨頭碎裂，11日在臉書透露因傷口感染剛出院，推算已住院治療半個多月，人在休養的他也現場連線祝賀風田生日快樂，知道團員會被問到敏感問題，他還教大家「不用回答，推說團長會回答就好，反正我不在」。經紀公司表示，當初他是骨頭碎裂、不是小手術，可能傷口沒顧好導致感染，但現在已經沒事了。

(中時)