驚喜入中職聯隊 陳凱倫期待再碰山田哲人
中華職棒9日公佈中職聯隊名單，將在2月28日、3月1日於日本福岡巨蛋與日本經典賽國家隊進行交手，富邦悍將內野手陳凱倫也被選進中職聯隊名單中，他驚喜表示「不敢想像」，也期待能有機會再和養樂多隊強打山田哲人交手。
能被選進中職聯隊，陳凱倫坦言「嚇一跳」，但對於能和日本國家隊交手也感到很興奮，他提到，可能是因為球隊上的主力球員都參與經典賽，才讓自己有機會入選，這是很難得的機會，自己很幸運，因此也特別珍惜。
談起日本隊，陳凱倫認為每一位球員都實力都好，而其中最想見到的就是2012年曾一起打冬季聯盟的山田哲人，陳凱倫表示，因兩人都守二、游，當年就對他的守備印象深刻，而之後山田哲人在日職打響名聲，連兩年創下「3成打擊率、30轟、30盜」紀錄，他才回想起兩人曾經一同在冬盟出賽。
(中時電子報)
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