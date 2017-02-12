郁方、賈永婕辦二手衣義賣 助偏遠部落、棄嬰
明星好友郁方、賈永婕攜手做公益，兩人12日再度舉辦二手衣物愛心義賣，共募得26萬善款，所得全數捐給苗栗泰安鄉埔鹿部落的學生獎助學金，以及基督徒救世會援助棄嬰。二手名牌衣物最低100元、最高5000元，郁方總共搬了4大卡皮箱，賈永婕也全家總動員，共搬了3趟，女兒和女兒的同學還充當櫃檯美眉一起獻愛心。
這是兩人連續第3年舉辦二手衣物義賣，賈永婕笑說，每年清完一批衣物就覺得開心，也擔心明年沒有東西賣了，但總是才到6月左右就忍不住又跟郁方相約「我們明年還是繼續辦吧」，看到郁方前兩天在臉書po出許多精品好貨，她也輸人不輸陣，拿出許多壓箱寶拚了，且今年還有「隱藏版貴婦」好友慷慨捐了好幾件昂貴外套響應她們的愛心之舉。
兩人今年特別捐出許多珍貴禮服，郁方笑說，這些都是「老娘也有瘦過」的證明，之前她經常為了穿下美美的衣服而減肥，但常常穿過一次就束之高閣，這次有件她超愛的禮服幾乎是0.8折隨便賣，還有一雙好幾萬的「戰鞋」，都只穿一兩次，也都3000元便宜賣。她透露，好友前幾天看到照片立刻私訊說要「私下交易」、馬上匯款，都被她拒絕。
郁方一見到賈永婕的大女兒安安，馬上想暗槓自己的兩件衣服給安安，不料卻被安安打槍：「太露了！」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。