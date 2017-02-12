郁方、賈永婕辦二手衣義賣 助偏遠部落、棄嬰

郁方爆料賈永婕這件衣服原價要好幾萬。（張祐銘攝）

郁方、賈永婕與熱情參與愛心義賣的粉絲合影。（張祐銘攝）

賈永婕和郁方都搬出壓箱寶義賣。（張祐銘攝）

明星好友郁方、賈永婕攜手做公益，兩人12日再度舉辦二手衣物愛心義賣，共募得26萬善款，所得全數捐給苗栗泰安鄉埔鹿部落的學生獎助學金，以及基督徒救世會援助棄嬰。二手名牌衣物最低100元、最高5000元，郁方總共搬了4大卡皮箱，賈永婕也全家總動員，共搬了3趟，女兒和女兒的同學還充當櫃檯美眉一起獻愛心。

這是兩人連續第3年舉辦二手衣物義賣，賈永婕笑說，每年清完一批衣物就覺得開心，也擔心明年沒有東西賣了，但總是才到6月左右就忍不住又跟郁方相約「我們明年還是繼續辦吧」，看到郁方前兩天在臉書po出許多精品好貨，她也輸人不輸陣，拿出許多壓箱寶拚了，且今年還有「隱藏版貴婦」好友慷慨捐了好幾件昂貴外套響應她們的愛心之舉。

兩人今年特別捐出許多珍貴禮服，郁方笑說，這些都是「老娘也有瘦過」的證明，之前她經常為了穿下美美的衣服而減肥，但常常穿過一次就束之高閣，這次有件她超愛的禮服幾乎是0.8折隨便賣，還有一雙好幾萬的「戰鞋」，都只穿一兩次，也都3000元便宜賣。她透露，好友前幾天看到照片立刻私訊說要「私下交易」、馬上匯款，都被她拒絕。

郁方一見到賈永婕的大女兒安安，馬上想暗槓自己的兩件衣服給安安，不料卻被安安打槍：「太露了！」

(中時)