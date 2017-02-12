好巧！張翰戲裡老婆是六月 戲外小孩六月生

張翰、林予晞、黃遠為新戲造勢宣傳。（TVBS）

張翰、林予晞、黃遠為新戲造勢宣傳。（TVBS）

張翰、黃遠為新戲造勢宣傳。（TVBS）

公視、TVBS新戲《酸甜之味》將於3/18推出，演員林予晞，黃遠及張翰元宵節當晚在《食尚玩家》os桑阿松的帶領下，不畏寒流低溫前往大甲鎮瀾宮春酒辦桌晚會宣傳造勢，其中林予晞還大露美腿，冷得頻發抖，林予晞：「這就是我的誠意跟熱情啦！」三位演員首次參加地方活動，對於一切都感到很新奇，一下舞台發送開運金就被熱情民眾團團包圍，爭相要合照簽名，張翰提議：「下次有機會再參加的話，就讓予晞跟黃遠情歌對唱，我在後面伴舞好了！」

《酸甜之味》講述家的故事，去年十二月剛成家的張翰對於家更有全新的體認，張翰表示家對他來說一直都是很重要的存在，即使是在十七、八歲的叛逆期，對家有很多不滿，對父母有很多怨言，但家人是始終在身邊的人；成家之後，張翰說：「覺得壓力變比較大，跟以前當小孩的感覺不一樣，現在自己即將要當爸爸了，責任變更大了。」張翰也透露小孩預計會在六月來報到，主持人阿松打趣地說：「這也太巧了吧！《酸甜之味》戲裡老婆是六月，戲外小孩六月要出生。」引起全場大笑。

林予晞跟黃遠都是第一次升格演人家的太太跟先生，覺得跟過去角色很不一樣，在劇中面臨到的問題也大不相同。對黃遠而言，即使父母很早離異，但從沒有讓他覺得失去家的溫暖，還是會經常跟父母親相聚吃飯，感覺一樣溫馨。林予晞則是很開心享受家裡所給予的關懷與愛，與兩個妹妹還是一樣喜歡賴著爸媽。

對於即將到來的情人節，林予晞笑說自己好像一直在跟工作談戀愛，以前當空服員時都在飛，今年也是要拍戲，如果有空檔的話想跟姊妹聚餐。黃遠被阿松套出曾談大八歲姊弟戀，眾人追問他用什麼方法追到姊姊，黃遠害羞地說：「我是在一起之後才知道她是姊姊啦！」婚後的第一個情人節，張翰已經準備好要陪老婆在家追劇，張翰說：「老婆最近在看《冰與火之歌》，一天可以看一季，情人節我們剛好可以一起看最新一季，很期待。」說起最令人印象深刻的情人節禮物，黃遠表示收過最感動的禮物是電暖器，阿松玩笑問：「你不是原住民嗎？」黃遠不好意思地說：「對啊！但我來山下被同化了，現在很怕冷。」

《酸甜之味》3/18起，每週六晚間9點於公視、每週六晚間10點於TVBS歡樂台播出。

(中時)