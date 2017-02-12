燈節閉幕 小奇雞現2分鐘特別版燈光秀

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台北燈節主燈「小奇雞」今晚在樂團五月天「知足」歌聲以及民眾手機LED燈光中，展出2分鐘特別版燈光秀，現場燈光點點，西門町成一片燈海。

主燈「小奇雞」今晚近8時上演2分鐘特別版燈光秀，主持人邀請在場民眾打開手機的LED燈，搭配五月天歌曲「知足」，在場隨著音樂揮舞，而不同於開幕灑紙花，燈節在噴灑泡泡中畫下句點。

台北燈節今晚閉幕，副市長陳景峻頒發講座給不二良等9位設計各區花燈的藝術家，以及12行政區長、贊助單位代表、協力單位代表，並邀請九天民俗技藝團、紙風車劇團表演。

陳景峻致詞時表示，台北燈節從室內移到戶外初衷是希望能透過新的模式讓燈節國際化，並展演在地青年創作。1060212

(中央社)