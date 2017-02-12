SBL》季後賽氛圍！達欣OT險退璞園
套句璞園總教練麥班達賽後說的話，「這場比賽就是季後賽！」完全說明此戰緊繃程度！台北達欣12日先靠布拉正規賽最後1秒放進追平兩分，接著再靠「飛翔連線」施顏宗、周儀翔攜手領軍，終場98比91延長氣走桃園璞園。
這場比賽雙方多次互換領先，璞園雖在第4節尾聲擁有贏球契機，卻遭周儀翔妙傳布拉放進追平球，到了延長賽，除了一開始先靠蘇翊傑罰進1分，剩下15分全由周儀翔、施顏宗與張智峰3人包辦，璞園也無力追回頹勢。
不過布拉在延長賽徹底消失，不僅毫無取分，也只貢獻1籃板、1火鍋，畢竟這場比賽已是達欣連3天出賽，達欣總教練邱大宗說：「真的沒辦法，我們只能好好訓練一下『大胖子』，期望他可以增快一點速度。」
周儀翔攻下全隊最高24分，另有7籃板、5助攻，身為高雄地主球員的施顏宗，也打破前4役的低迷狀態，貢獻本季新高22分，且抓8籃板，布拉17分、10籃板與4火鍋，整體表現明顯受到體能幾乎耗盡影響。
最近好不容易擺脫足底筋膜炎困擾的達欣主控蘇翊傑，拿10分、6助攻與5籃板，也讓他的SBL生涯助攻數來到1003次，成為史上第4名助攻破千的球員(前3人分別是陳世念、吳永仁與陳志忠)。
「我想今天能有這個小小成就，都是來自大家的幫忙，除了感謝，還是感謝，」蘇翊傑說，「我們這場比賽的關鍵時刻表現，都在考驗著自己，抗壓性還是很重要，我們必須做到強隊該有的穩定性與把握性。」
璞園「新台灣人」戴維斯攻下全場最高34分，且抓12籃板，賽後他與麥班達異口同聲表示，這場比賽充滿季後賽氛圍，幸好璞園是現在輸球，而不是在季後賽，如何從這場失敗當中學到經驗，才是他們最需要的。
(中時電子報)
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