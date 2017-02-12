陸證券日報社長被調查 疑與富商案有關
中國大陸證券日報社長謝鎮江因嚴重違紀被撤職、開除中共黨籍並接受調查。陸媒報導，此事與日前被人從香港帶走、協助調查案件的明天控股董事長肖（蕭）建華案有關。
財新網報導，證券日報是大陸中國證券監督管理委員會指定的資訊披露媒體之一，負責經營的是證券傳媒。
證券傳媒的第一大股東是持股23.06%的證券日報社，但持股第二大、第三大和第七大的陝西藍潼投資、上海人廣實業發展及恆泰證券都是與明天集團有關的公司，這幾家持股超過36%，是證券傳媒的實際控制人。
報導引述證券日報的消息人士表示，「明天系」早已牢牢掌握了對該報從經營到內容的控制權，「明天系」會要求報社記者採寫某些對立公司的負面稿，也會規定絕不能負面報導的公司，這些都是與明天集團有關聯的公司。
去年12月30日證券傳媒公告稱，證券日報社長謝鎮江因個人原因不再擔任公司董事、董事長職務。
在謝鎮江被調查後，證券傳媒今年1月25日公告稱，公司主營業務面臨調整。
明天控股董事長蕭建華則是在1月27日被人從香港四季酒店帶走，家人一度報案失蹤，後又銷案。蕭建華並刊登聲明表示自己在國外療養，沒有被綁架到大陸。
外界對此議論，認為蕭建華與中共高層關係密切，蕭建華案甚至可能與中共今年要召開第19次全國代表大會有關。
財新網引述多名知情人士表示，謝鎮江被調查及證券日報社被主管部門責令整改，這些都與蕭建華涉案被大陸官方要求協助調查等背景有關。1060212
(中央社)
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