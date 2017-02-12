高市政府安排國際城市代表團遊山城海港
高雄市政府秘書處安排參加2017高雄燈會的國際城市代表團，參訪高雄的山城海港，深入接觸高雄的鄉村及海洋的獨特在地文化。
美國波特蘭、日本八王子、韓國水原、菲律賓宿霧與越南胡志明等城市代表，參加「美濃慢活」與「蚵仔寮討海趣」兩項參訪行程。
在以精緻農業和客家文化聞名的美濃區，體驗近年高雄最夯的一日農夫，並進行美濃文史巡禮，參訪當地歷史悠久的德勝公爺祠、美濃文創中心，並遊歷下庄水圳等社區，深入認識美濃歷史與生活型態。
還品嘗美濃客家風味餐，及DIY製作傳統客家紅龜粿與搗麻糬等活動，外賓也親手摘下美濃冬季限定的「橙蜜香蕃茄」，品嘗後讚不絕口。
到以漁業聞名的梓官區蚵仔寮漁港，代表團首先在魚市場中體驗手工捏製魚丸、盡情享用以當地新鮮漁獲製作的特色漁夫餐，並在製冰廠體驗零下20度中的製冰過程。
貴賓還參觀全國首座HACCP認證魚市場的拍賣，見識到高雄漁業的進步，而競標者間激烈的喊價過程更是外賓們大呼過癮，對高雄討海人的在地生活景致留下深刻印象。
秘書處陳瓊華處長表示，參訪活動讓外國友人接觸到不同於現代化都市的純樸風貌，也能增加對高雄自豪的多元文化之理解，更重要的是，促成在地和海外民眾的交流，增加高雄農村漁港的國際能見度，打造成為高雄在發展城市外交上的新亮點。
(中時)
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