女毒蟲攀車頂跳牆拒捕 警開兩槍狂追1公里逮捕
員林警分局下午追捕36歲蔡姓女毒品通緝犯，蔡女拒捕，在巷道內駕駛BMW直接衝撞警車，警方開兩槍，蔡女還奮戰，趁混亂之際，爬上車頂，手腳敏捷攀圍，跳牆狂奔1公里，最後才被逮，蔡女染毒又販毒，已經連4案被通緝了，訊後依違反毒品危害防制條例及妨害公務罪送辦。
員林分局東山所所長林士勝說和巡佐、員警等4人，今天下午掌握情資，分別駕駛巡邏車、偵防車追查疑似毒品通緝犯，在員林市員東路一段發現蔡女駕BMW，隨即出動圍捕，蔡女在僅一車身的狹小巷弄被前、後包夾，仍前後疾駛，猛力衝撞警車，差點撞傷員警，所長和員警事合開2槍制止，打中駕駛座車門。
蔡女從副駕駛座走出，還先裝舉手投降，卻一個轉身爬上車頂，然後翻越、跳牆，拔腿狂奔，員警追了1公里逮捕，警方從蔡女車上搜出海洛因0.9公克、安非他命33.3公克和一個販毒用電子秤。
警車前保桿受損，員警和嫌犯都未受傷，蔡姓女嫌犯育有6歲小孩，卻身揹4條毒品通緝案，其中2次涉及販毒，恐面臨至少16年的刑期，警方方調查，蔡女所駕的BMW，另名遭通緝男子所有，也正積極追緝中。
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(中時)
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