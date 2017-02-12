醫院就在養老院！ 蕭中正打造院中院 快樂老人享清福

蕭中正醫療體系清福醫院在新北三峽開幕，打造全台第一個醫院就在安養院的院中院(本報資料照片)

台灣進入老人國，甚麼樣的養老院是老人們的夢幻逸品？答案很可能是樓下有花園、房間像飯店、不管甚麼慢性病，同一棟大樓就有醫師護士和醫院，一年365天，天天24小時都有人照顧和關心──這不是夢想，蕭中正醫療體系已經做到了──老人家可以健康快樂享清福的清福醫院，就在新北三峽。

長照長照，到底甚麼是優質長照，參考全世界最有經驗的老人國日本模式，醫養結合可能是一個很好的概念。全台灣第一個醫養結合的優質長照已經誕生，由在新北市板橋已經服務市民超過半世紀的蕭中正醫院，結合知名的安養機構清福體系，打造一個專門為老人設計的清福醫院，以老人為中心，讓老人家入住之後，可以無憂無慮的開心生活。

新北市西南區的三峽、鶯歌、樹林和土城，人口持續成長，已經約有62萬人，每萬人口一般急性病床數約10床，遠低於每萬人口50床目標；而且人口結構快速老化，長期照顧服務需求的壓力特別需要得到出口。

優雅的環境，給老人舒適的家(本報資料照片)

清福醫院醫療團隊由吳和翰院長及袁苾瀠副院長帶領專業醫護團隊。(本報資料照片)

蕭中正醫療體系深耕板橋半世紀，在新北擁有超高知名度，創辦人蕭中正的兒子、營運中心營運長蕭乃彰十多年來積極思考如何照顧更多新北市民，這些年持續和新北市許多長照機構展開合作，提供高齡長者整合性照護服務，深感高齡長者常因多重慢性病、多重用藥、行動不便，較一般人耗費更多家庭、社會與健保資源，為了落實社區醫療、擴大長期照顧的量能與品質，蕭中正醫療體系與三峽清福養老院合作，在清福養老院二樓設立了精緻專業的清福醫院。

蕭中正醫院院長暨體系總裁蕭中正表示，高齡長者特別需要整合性的照護服務，在養老院設立醫院，「過去要花費好幾個小時去醫院掛號、等門診，現在坐電梯下樓幾分鐘就能到達門診間」，看到老人家得以更安穩的生活，得到更完善的照顧，是醫護人員最大的安慰。

清福養老院院長陳意千指出，清福是全台灣第一家養老院內有醫院的看護機構，希望能成為「醫養結合」的長照模範，雖然台灣4年前就有「醫養結合」概念，但礙於法規限制，很可惜這幾年停滯不前，倒是大陸起步雖晚，但這2年已有許多地區的養老院與醫院成功結合，「台灣養老院比較多是設立診所，醫院我們算是第一家」。

醫院結合安養院，醫養合一是未來長照趨勢之一([本報資料照片)

新北地傑人靈，三峽更是好山好水，老人安養何處去，三峽是個好地方。清福醫院院長吳和翰本身是腎臟科醫師，對於有洗腎需求的住民，不需要舟車勞頓，換個樓層，就能得到最好的照顧。

吳和翰說，清福會藉由提升養老院住民慢性病管理的品質、整合處方降低多重用藥的副作用及在急性病初期積極地給予介入治療，降低住民需外送就醫的頻次、減輕地區醫療體系負擔。

清福醫院副院長袁苾瀠表示，清福醫院是蕭中正醫療體系籌備多時，跨界整合醫療與長照，超越長照2.0實現醫療接軌長照，秉持蕭中正醫療體系堅持的專業服務精神，提供全方位生命照護專業給社區，個案和家屬，長期照護團隊和醫療護理團隊會在每一天落實全面關懷，「全方位長照醫療整合關懷模式」在清福醫院正式啟動。

清福醫院未來將積極分享照顧長者經驗，將照顧量能由機構延伸到居家與社區，守護社區長者醫療需要。目前有一般急性病床20床與血液透析床15床，門診科別有一般內科、復健科、家醫科、神經內科、腎臟內科和胸腔內科，將來會積極參與健保跨層級醫院合作計畫以充實門診科別。除了一般門診、營養諮詢、藥事服務、急性與亞急性的住院診療、洗腎、復健外，還有長照機構巡診、社區居家醫療與安寧緩和醫療等服務。

(中時電子報)