大港花火留下10噸垃圾 環保局恢復市容、維護空品

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環保局全力動員，迅速把遊客留下的垃圾清運，恢復市容。（環保局提供）

美麗過後，遊客留下垃圾！環保局統計大港花火期間，共計動員100人次及各式車輛11車次，完成清運達10噸的垃圾。此外，環保局在高雄MIZUNO國際馬拉松賽賽前啟動預防性空品惡化應變等措施，削減氮氧化物（NOx）22.84公噸、懸浮微粒（PM10）3.54公噸、細懸浮微粒（PM2.5 ）0.82公噸。

環保局表示，大港花火煙火施放期間，鼓山、旗津等區清潔隊除在現場放置大型垃圾桶外派員隨時巡視清理外，並在煙火施放結束人群散去後，立即動員清潔隊員進行環境清理工作，12日已恢復市容環境。

環保局監控施放期間左營、前金、前鎮、小港等鄰近測站細懸浮微粒濃度，煙火活動期間每晚19時愛河河畔與21時光榮碼頭所施放時段，近13天鄰近測站空品數據，僅2月2日、2月4日至7日與2月11日細懸浮微粒濃度有上升的現象，對整體空品尚不致構成顯著影響。

環保局更於高雄國際馬拉松賽前 （2月9日至11日）連續3天啟動預防性空品惡化應變措施，包含勤查工廠防制設備操作情形，及台電降低發電量、營建工地及堆置場加強防制措施與灑水、進行重點道路洗街及高污汙染車輛管制等措施，減少空氣中污染物累積。

12日凌晨也進行路跑鄰近路段加強洗掃街措施，藉由掃除路面的塵土，盡最大可能減少活動期間道路揚塵對人體所帶來的危害，共計削減NOx：22.84公噸、PM10：3.54公噸、PM2.5：0.82公噸。

(中時)