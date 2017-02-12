杜特蒂訪強震災區 承諾撥款協助重建
菲律賓總統杜特蒂今天訪視遭強震打擊的蘇瑞高市（Surigao），承諾撥款20億披索（約新台幣14億元）作重建及救災之用。另1方面，強震罹難者已增至8人。
杜特蒂今天率領數名內閣成員視查蘇瑞高市災情，他在市立體育館向災民發表致詞時說，「我會提供一些援助，大概是20億披索。」
他也向罹難者家屬表示慰問與哀悼之意，「我很難過，人生在世，有時就像聖經傳道書上所說，有快樂的時候，也有傷心的時候。」
杜特蒂搭乘直升機巡視蘇瑞高市，為災情未如海燕颱風嚴重感到慶幸，但也為救災物資未能及時運抵致歉，並說明這是因為蘇瑞高市機場跑道受損，軍機無法降落所致。
民答那峨島北端10日晚間10時3分發生規模6.7強震，蘇瑞高市災情慘重，300多棟建築物毀損，其中8棟是完全倒塌，根據地方救災當局的報告，罹難者已增至8人。
蘇瑞高市所在的北蘇瑞高省，總計有1000多棟建築物受損，其中155棟完全毀壞。
杜特蒂說，政府將提供藥物、住宅以及長期生計輔導方案，協助災民度過難關。
蘇瑞高市11日已發布「災難狀態」，商品價格一律凍結禁漲，所有學校停課、部份營業場所暫不開放，直到市政府人員完成勘驗建築物結構穩定為止。
市區部份地區依然處於黑暗之中，供水也開始吃緊。官員表示，他們迫切需要飲水、帳篷以及液壓器材。1060212
(中央社)
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