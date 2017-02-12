禍不單行！台灣燈會花燈平台晚間塌陷

工作人員準備工具要修理塌陷的花燈台。（許素惠翻攝）

塌陷的燈台係被遊客踩踏的。（許素惠翻攝）

被踩塌的燈台明顯凹陷。（許素惠翻攝）

台灣燈會一花燈平台凹陷。（許素惠翻攝）

台灣燈會一花燈平台凹陷，警方圍起，避免遊客靠近危險。（許素惠翻攝）

(21:37更新內文) 台灣燈會晚間一花燈台疑不勝負荷，突然塌陷，員警立即將塌陷的平台圍住，避免遊客靠近危險，縣府將仔細檢查並修復，降低對遊客賞燈的影響。

該塌陷平台和下午發生火警的花燈同屬競賽組燈區，平台凹陷，但並未全部塌下來，經查，是遊客踩踏所致，副縣長丁彥哲已指示盡速修好，也呼籲遊客用眼睛欣賞就好，別以手碰觸，更不要踩上花燈台上，以免造成意外。

(中時)