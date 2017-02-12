LamiGirls魅力橫掃石垣島 以舞會友

我要評比

職棒Lamigo桃猿出征日本石垣島，人氣啦啦隊LamiGirls隨行，與日本羅德啦啦隊一同表演，切磋舞技，也加深友誼。

LamiGirls成員小喵、Eli、Mia、咪雅、小鹿以及Youna共6人隨著球隊造訪日本職棒羅德隊的春訓基地，除了球場上、觀眾席上的表演，還搭了舞台與粉絲見面拍照。

LamiGirls帶來客家本色、來去桃猿等特色舞曲，而羅德啦啦隊也回敬招牌的應援舞曲。

第二次來到石垣島的小鹿說，自從上次來過之後，對這裡的風景、美食、熱情的球迷念念不忘，「這次回來，對方啦啦隊還認出我，超感動」。

第一次來到石垣島的Eli對於日本的禮貌印象深刻，此外，羅德啦啦隊空翻、側翻等高難度動作，也讓她大吃一驚。

除了啦啦隊以舞會友，羅德應援團幹部與Lamigo猿風加油團團長阿誠在這兩天也密切交流，互相提供有趣的應援點子。

羅德應援團將協助參與規劃一首新年度的猿風加油曲，阿誠也大方分享「猿王大勝」、「獨一無二」嗆斯曲。1060212

(中央社)