新北2年長者猝死 消防局籲：注意保暖
冷氣團來襲，新北市消防局統計，今（12日）凌晨0時起至晚間8時止，共有2名患者（1男1女）失去生命跡象、到院前心肺功能停止送醫，急救後宣告不治。2名患者均年逾80歲，消防局呼籲，家中若有年長者，應多注意保暖。
消防局指出，外出時穿戴防寒衣物，備妥帽子、手套、口罩等。清晨與深夜的溫度較低，儘量避免逗留山區步道或野外空曠地區。
使用瓦斯熱水器、瓦斯爐時，務必保持通風，若有頭昏、噁心、嗜睡等身體不適類似感冒症狀，可能是一氧化碳中毒，請立即打開通往室外窗戶通風，並撥打119電話求助。
消防局強調，年長者或心血管疾病病史的親屬，請特別注意保暖，另外使用電暖器時，應維持室內適當通風，以免室內氧氣不足，造成傷害，切勿在電暖器上覆蓋或烘烤布料衣物，且應與其他易燃物品保持距離，避免火災發生。
(中時)
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