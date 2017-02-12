河南學生撞BMW留錢道歉 車主資助獎學金

大陸河南省新密市學生陳奕帆撞壞BMW轎車，但他誠實道歉，並留下311元（人民幣，下同），以示負責的態度令寶馬車主相當讚賞，車主硬是塞給陳奕帆1萬元當作獎助學金。

《大河報》報導，這名學生騎電動車不慎撞上一輛停在路邊的寶馬車，因車主不在現場，該學生寫了一封道歉信，然後用信包著寒假打工掙來的311元錢，卡在寶馬車門把手裡。

車主薛戰民發現了道歉信和錢後，被深深打動，產生了資助該學生的念頭。他向當地警方求助，希望找到這名學生，將錢還給對方。

此事經媒體報導後，引起了社會的廣泛關注。警方透過監控，循線找到陳奕帆。

見面後，陳奕帆的母親楚女士提出賠償薛先生的損失，但薛先生不僅不同意，隔天還託自己的二女兒給陳奕帆送來1萬元的助學金，好說歹說，才讓楚女士收下。

(旺報)