大批鯨魚擱淺紐國 救援人員：危機解除
數以百計鯨魚擱淺紐西蘭岸邊死亡後，救援人員今天謹慎樂觀地表示，當前大批鯨魚集體擱淺的危機已經解除。
法新社和The National網站報導，這場危機始於10日清晨，當時有416頭鯨魚擱淺在送別角（Farewell Spit）長達26公里的海岸，週末還有數以百計鯨魚相繼擱淺。
這處淺灘和綿延海岬據信會干擾鯨魚的導航系統，使得鯨魚大規模擱淺事件時有所聞。
隨著低潮期於今天傍晚接近，約有300頭領航鯨已離開南島西北端金灣（Golden Bay），游往庫克海峽（Cook Strait）安全的深水區。
保育部官員拉曼森（Andrew Lamason）告訴法新社：「這是好消息。這群鯨魚正順利游離。」
當詢及他是否對危機解除抱持謹慎樂觀態度時，拉曼森表示，「正是如此，我們已將船隻從水中拉回」。
這項消息讓數以百計筋疲力竭的志工鬆了口氣，他們3天來忙著照顧這些擱淺的動物，讓鯨魚保持濕冷，等待漲潮時將牠們送回海洋。（譯者：中央社劉文瑜）1060212
(中央社)
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