路面結冰 台14甲線部分路段封閉

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寒流來襲，山區下雪結冰，公路總局指出，台14甲線翠峰路段到大禹嶺路段因結冰，從今天傍晚5時到明天上午7時封閉。

受到寒流來襲影響，合歡山以及玉山先後下雪，今天溫度仍低，入夜後氣溫持續降低，部分山區道路結冰，像是台14甲線昆陽路段到大禹嶺路段就因路面積雪結冰，擔心車輛行駛發生危險，公路總局下令封閉道路。

公路總局指出，封閉路段為台14甲線18公里翠峰路段到41公里的大禹嶺路段，封閉時間為今天下午5時到明天上午7時，而7時過後將再看天候及道路狀況再決定是否開放通行或是要求車輛加掛雪鏈通行。

公路總局表示，雪季時道路狀況難掌握，呼籲駕駛人非必要不要開車進入山區，同時注意公路兩側設置的公路資訊看板或收聽警廣，了解最新路況。1060212

(中央社)