抗議戀愛資本主義 日剩男上街反情人節
隨著情人節的腳步接近，日本有1群聲稱要粉碎戀愛資本主議的抗議人士走上街頭，要求人們停止公然示愛，聲稱這種行為讓他們感覺受傷。
英國「每日郵報」（Daily Mail）與法新社報導，對女性沒有吸引力的男性組成的革命同盟「革非同」，公開掛起巨大的「粉碎情人節」橫幅，試圖推翻這項情侶們的年度節慶。
這些義憤填膺的同盟成員在澀谷鬧區引來路人好奇的眼光，他們聚集在此抗議資本主義，並大呼其他破壞節慶氣氛的口號，如「公然親熱是恐怖主義」。
該團體的公關長秋元貴之告訴法新社：「我們的目標是要粉碎這種戀愛資本主義。」
他說：「像我們這種看不到戀愛價值的人，受到社會壓迫。這是那些認為沒有吸引力的人較低等、是失敗者的人的陰謀，像是公然摟摟抱抱的行為，都讓我們感覺很糟。這是不可饒恕的行為。」
這個團體先前也曾抗議過「家庭主婦控制了日本的未來」，而她們不幸的丈夫則整天都關在辦公室裡工作。
日本的情人節對甜點製造商而言，是個具有龐大商機的節日，因為日本女性會在這天買巧克力分送身邊男性，包括情人及同事。（譯者：中央社廖禹揚）1060212
(中央社)
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