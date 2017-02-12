周興哲澳門開唱混搭小幸運 重組情人浪漫組曲

歌手Eric周興哲。(索尼音樂提供)

「創作暖男」Eric周興哲11日在澳門舉辦「情人節，你好不好」演唱會，提前和粉絲們度過浪漫情人節。他去年10月首度舉辦的「This Is Love音樂會」自新加坡開跑，陸續走遍台北、馬來西亞等地，昨在澳門開唱適逢情人節前夕，還特別選唱田馥甄（Hebe）〈小幸運〉，特別的是，他在間奏串接超級K歌〈你，好不好？〉，兩首2016年度最夯情歌毫無違和感的串接在一起，成為「2017愛你一起」浪漫混搭組曲，立刻融化現場5000名「小興星」！

他昨首度演唱最新創作〈愛在身邊〉，並感性地說：「希望大家都能更懂得珍惜身邊的人。」21歲青春無敵的他嘗盡生離死別，心裡住了一副老靈魂！他從小告別家人離鄉背井隻身赴美讀中學，為了返台闖蕩音樂路又與同學，與他情感深厚的長輩去年離世，來不及看到他耀眼的成績，更令他備感遺憾，因此將寫成歌曲〈愛在身邊〉，值得一提的是，他前晚練團到晚上10點，回家還特別與爸媽吃了消夜，才出發前往澳門，不僅用歌聲，也用行動傳達對父母的愛。因此，他昨唱到該曲看到全場5000名粉絲回想起一路支持他的親友、貴人們三度哽咽，甚至轉過頭擦眼淚，氣氛溫馨！

除了演唱新歌〈Let it go〉、〈我愛的那種〉、〈負一分鐘〉、〈明明〉，也唱了超級K歌〈你，好不好？〉、〈以後別做朋友〉，且因情人節即將到來，他特別選唱田馥甄（Hebe）〈小幸運〉製造浪漫氛圍，間奏串接超級K歌〈你，好不好？〉令全場粉絲相當驚喜。他談起出道短短3年多就能站上5000人的舞台，自己覺得很幸運，並表示Hebe是他很欣賞的歌手，期盼在音樂上能有合作的機會；此外，他也演唱Coldplay〈Fix you〉，自己每當心情陷入低潮時都會聽這首歌，希望也能為現場失戀的粉絲找回戀愛的勇氣。

(旺報)