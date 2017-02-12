德國漢堡機場逾50人疑吸入有毒氣體不適

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德國漢堡機場台北時間12日晚逾50人疑吸入有毒氣體，機場緊急疏散群眾。（圖／美聯社）

德國漢堡機場台北時間12日晚逾50人疑吸入有毒氣體，救護車趕到機場。（圖／美聯社）

德國漢堡機場台北時間12日晚緊急疏散輸散百餘群眾，因為有超過50人疑吸入有毒氣體。目前無法確定是否為攻襲。

美聯社報導，不明有毒氣體是經由機場空調系統散佈。消防部門表示，多名傷者感到難以呼吸及眼睛刺痛，需送院救治，目前不清楚氣體來源及成分。

推特文章報導，漢堡機場出入境大廳一度封鎖，現已重新開放，但班機起降仍受影響。機場方面表示，格林威治時間11時30分機場全面封閉，但12時45分即恢復開放。

有民眾表示，機場中央管制區出現異味，該區域是乘客和行李檢查的地方。許多人人抱怨眼睛刺痛、咳嗽。消防隊專家正在設法查明不明氣體成分為何。

德國新聞社（DPA）報導，機場有50人抱怨出現呼吸問題，而且眼睛灼熱，救護人員已已檢察這些不適者，以確定他們是否必須送醫治療。

(中時電子報)