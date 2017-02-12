魏德聖夫妻不轟烈 就愛踏實平淡

導演魏德聖今天聊起新片「52赫茲我愛你」，坦言年輕時像片中角色期盼浪漫愛情，現在將愛情視為生活基底，喜歡與太太不轟烈、卻踏實平淡的感情。

魏德聖執導賀歲片「52赫茲我愛你」，下午在台北國際書展出席電影繪本新書發表會，與繪者貓靈對談，主持人以片中兩對截然不同的戀人組合，詢問魏德聖愛情觀。

一對是沒談過戀愛的賣巧克力男孩與花店女孩，在情人節相遇；另一對為相戀10年，女孩支持男孩追尋音樂夢，但日子久了，夢想變沉重，兩人在愛情與夢想間掙扎。

魏德聖先自嘲沒特別的愛情故事，才說起年輕、尚未認識太太時，有過盼望浪漫突如其來的歲月，「就像第一對情侶那樣，期待一不小心遇見愛情」。

他說，靠藝文為生的人有兩種戀愛類型，一種是為產生創作新火花，愛得熱烈，愛情來得快、失去得也快，但每段都全心全意付出；他是第2種，將愛情視作生活基底、日常的一塊。

片中演員李千娜、張榕容詮釋一對開朗女同志，魏德聖靈感來自身旁同志朋友，笑稱「他們都是很快樂，快樂到很三八、有點機車」，不同其他電影注重同志肉慾或悲苦，要創造出他們真實存在的樣貌。下部作品「倒風內海」還在籌備，不敢承諾完成時間。

巧克力男孩與花店女孩在繪本成了鯨魚男孩與貓女孩。繪者貓靈設計正反兩面翻閱、中間相遇的頁面，她說，繪本與電影不同，講得不多但能講得很細，透過該巧思，讓兩人有如電影，從外圍走到中間在書中「碰面」。1060212

(中央社)