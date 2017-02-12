頂尖對決擠爆球館 南山再勝松山

南山高中李家慷。（葉士弘攝）

上屆HBL冠軍賽組合南山高中與松山高中，本屆一直沒有交手機會，直到8強賽最終戰才是兩隊首度交手，頂尖對決吸引大批球迷進場，包括雙方動員的加油團，近8000名觀眾擠爆新莊體育館，兩隊表現也沒讓球迷失望，一路鏖戰到第4節才分出勝負，南山展現衛冕軍氣勢，終以73比65獲勝，在冠軍前哨戰先聲奪人。

爆滿觀眾擠爆新莊體育館。（葉士弘攝）

松山高中上屆一路連勝，唯一輸的一場比賽就是冠軍賽不敵南山高中，本屆亟欲復仇，頭號戰將高國豪火力依舊驚人，攻下全場最高22分，但他卻是全隊唯一得分達兩位數球員，反觀南山高中，包括李家慷、吳沛嘉與陳又瑋得分都達兩位數，陳又瑋與吳沛嘉更演出得分、籃板雙10表現，進攻火力南山更勝一籌。

兩隊一路激戰，場邊氣氛熱烈，松山教練黃萬隆第4節針對裁判尺度，忍不住怒氣，遭判技術犯規，約比賽終了前5分34秒，他換下球隊高三球員，改以低年級球員應戰。

此役決定4強排名，順序是南山高中、松山高中、高苑工商與能仁家商，準決賽將由南山對能仁，松山對高苑，其中南山本屆兩度不敵能仁，準決賽看頭十足；女子組方面，排名依序是7戰全勝的普門高中、滬江高中、永仁高中與南山高中，南山高中也繼上屆南湖高中後，締造男、女隊同晉4強的輝煌紀錄。

(中時電子報)