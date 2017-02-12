遭質疑年改資料變照 銓敘部否認
對於前銓敘部退撫司長葉長明質疑銓敘部提供資料有變造之嫌。銓敘部今天否認，並指出恐怕是葉長明個人的主觀陳詞，盼外界不要以訛傳訛，也邀請葉長明一起來談相關問題。
葉長明日前寄信給銓敘部，質疑今年1月年改國是會議銓敘部提供的資料，有自行變造之嫌。葉長明呼籲，這次國是會議沒有決議，也沒有共識，銓敘部不應以此作為研修年改的依據。
銓敘部今天否認，銓敘部說，人事室寄給葉長明的資料中，包含一份由年金改革委員會所公布的「公務人員年金改革方案（草案）彙整表」、一份「公務人員年金改革方案（草案）說明」的簡報檔及一份有關「年金改革的簡要問與答」。
銓敘部說，「公務人員年金改革方案（草案）彙整表」是忠實整理自年金改革委員會所公布的「公務人員年金改革方案（草案）」，並沒有變造問題；第二份簡報檔是該部為了向公務人員說明「公務人員年金改革方案（草案）」內容而將執行改革方案的配套，用比較具體的內涵說明出來，好讓公務人員了解，當然沒有變造的問題。
至於第三份資料，銓敘部指出，就坊間對於年金改革的質疑所提出的政策說明，更無所謂變造的問題。所以，葉長明所說「銓敘部變造年金改革方案」說詞，恐怕是他個人的主觀陳詞。希望外界不要以訛傳訛。
至於葉長明希望銓敘部在擬定年金改革的相關草案時，能邀集相關團體來談的問題，銓敘部表示，部內早有規劃，將於這個星期舉行，屆時葉長明所屬的退休團體也一定會受到邀請，也希望葉長明能一起與會，談談他的想法。
銓敘部說，銓敘部是公務人員人事制度的法制規劃機關，向來謹守「依法行政」及「合理保障公務人員權益」等原則。年金改革是政府基於「確保退休金財源永續」、「落實世代互助」及「減少行業差距」等思維所推動的改革政策，期望公務人員體認社會的期許，也深切期盼社會各界能以包容的態度來體諒公務人員在接受改革過程中的種種反應。1060212
(中央社)
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