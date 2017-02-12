漢堡機場傳異味 多人不適數百乘客撤離

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德國緊急救護機構今天暫時疏散北部大城漢堡的機場，因為許多人表示聞到怪味，而且呼吸器官不適，眼睛流淚。

法新社報導，消防和救護人員趕抵現場處理，預定降落的班機被迫轉降，數以百計乘客疏散到航站外，只得在零下低溫中等待。

機場警方人員說，格林威治時間11時30分「機場完全關閉」，但12時45分即恢復開放。

他表示：「機場中央管制區出現異味，那裡是乘客和手提行李接受檢查的地方。有些人抱怨眼睛刺痛，而且會咳嗽。原因目前還不清楚。」

「畫報」（Bild）報導，據信有不明物質透過空調系統進入機場大廳，消防隊專家正在設法查明這種物質的成分。

美聯社報導，漢堡機場疑似出現有毒氣體後，造成50人不適。

德國新聞社（DPA）報導，機場有50人抱怨出現呼吸問題，而且眼睛灼熱，救護人員已開始檢視傷者，以確定他們是否必須送醫治療。1060212

(中央社)