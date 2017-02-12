SBL》林書緯造訪草衙道 熱情與球迷互動
趁著SBL舉辦最後1天高雄例行賽，adidas邀請富邦勇士明星後衛林書緯，到大魯閣草衙道進行球迷見面會，剛在SBL明星賽奪下技術挑戰賽冠軍的林書緯，於見面會中與球迷進行籃球技術挑戰，吸引許多球迷熱情參與，場面熱鬧。
第1次受邀至大魯閣草衙道，林書緯表示，很開心有機會與球迷近距離接觸，並對商場設備之完善感到驚艷，希望有機會能多來逛街跟打籃球，雖然稍早才幫助富邦擊敗台銀，但高雄球迷的熱情仍讓他忘卻比賽的疲勞。
林書緯更與現場幸運球迷進行投籃與技術挑戰賽等PK互動，更大方送出adidas最新 Dame 3籃球鞋給挑戰成功的球迷；活動最後，林書緯更至adidas 享通大魯閣門市擔任一日店長，為現場消費者進行結帳與簽名合照等互動。
adidas享通大魯閣店位於大魯閣草衙道大道東1樓，位置緊鄰WeSport籃球場，店內商品包含籃球、慢跑與訓練，更設有adidads Originals專區，為南台灣的消費者提供一個完整的購物體驗。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。