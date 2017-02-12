SBL》林書緯造訪草衙道 熱情與球迷互動

我要評比

林書緯扮演一日店長，看來有模有樣。(adidas提供)

趁著SBL舉辦最後1天高雄例行賽，adidas邀請富邦勇士明星後衛林書緯，到大魯閣草衙道進行球迷見面會，剛在SBL明星賽奪下技術挑戰賽冠軍的林書緯，於見面會中與球迷進行籃球技術挑戰，吸引許多球迷熱情參與，場面熱鬧。

第1次受邀至大魯閣草衙道，林書緯表示，很開心有機會與球迷近距離接觸，並對商場設備之完善感到驚艷，希望有機會能多來逛街跟打籃球，雖然稍早才幫助富邦擊敗台銀，但高雄球迷的熱情仍讓他忘卻比賽的疲勞。

林書緯更與現場幸運球迷進行投籃與技術挑戰賽等PK互動，更大方送出adidas最新 Dame 3籃球鞋給挑戰成功的球迷；活動最後，林書緯更至adidas 享通大魯閣門市擔任一日店長，為現場消費者進行結帳與簽名合照等互動。

adidas享通大魯閣店位於大魯閣草衙道大道東1樓，位置緊鄰WeSport籃球場，店內商品包含籃球、慢跑與訓練，更設有adidads Originals專區，為南台灣的消費者提供一個完整的購物體驗。

(中時電子報)