王陶時裝融古今之美 川普次女攜母看秀

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抗拒川普情緒延燒到時尚圈，是否抵制川普辣妻、第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）成了美國時尚圈熱門話題，但對1名中國設計師來說，至少有1位第一家庭成員是重要人物。

法新社和英國「鏡報」（The Mirror）報導，川普小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）今天在母親、川普前妻梅波斯（Marla Maples）的陪同下，前往紐約時裝週欣賞中國大陸設計師王陶的時裝秀。

這個尋求於9月進軍紐約，開設海外第1家分店的中國品牌，樂見23歲的第一千金蒂芬妮選穿其設計的服飾。川普就職當天，蒂芬妮就選擇了王陶的作品。

蒂芬妮身穿淺粉色大衣，搭配象牙色洋裝，與伸展台上展示的海軍藍款式雷同，看來美麗動人；這個中國品牌也在稍後發布的聲明中，自豪地宣布蒂芬妮出席了這場時裝秀。

上海設計師王陶同名品牌在2017年秋冬時裝秀上，將古典西服融入現代感，並將東西方元素巧妙結合，讓細緻的蕾絲睡衣搭上男士西裝，同時展現出男子氣概與女性溫柔。

王陶替政治界、商界、金融和法律界等不害怕隱藏女性氣質、具有權勢、專業的現代女性設計服飾。（譯者：中央社劉文瑜）1060212

(中央社)