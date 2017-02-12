人生變調 英樂透最年輕得主：盼沒中獎

英國年紀最輕的歐洲樂透彩（Euro Millions）中獎人帕克（Jane Park）坦承，有時真希望自己從沒買過這張中獎的彩券。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，帕克2013年首度購買彩券，就中了100萬英鎊（約新台幣3961萬元），而她當時年僅17歲。

帕克如今坦承，高額彩金使她背負著難以想像的壓力，她甚至表示，考慮對英國全國彩票公司（Camelot）採取法律行動。

帕克說：「我以為中樂透彩會讓生活比原來好過10倍，但卻是讓一切壞上10倍。我反倒希望大多數的時候都過著沒錢的日子。我對自己說，『如果沒有中獎，我的生活會輕鬆許多』。」

帕克說：「人們看著我，心裡想著『我希望能擁有她的生活方式』，但他們並不了解我承受的壓力。」

她說：「我享受著物質生活，但除此之外，我的人生一片空白。我活著的目的是什麼呢？」

住在愛丁堡（Edinburgh）的帕克說，她認為購買樂透彩的最低年齡限制為16歲太過年輕，人們不應在18歲前購買彩券。

帕克說，她很難找到不是覬覦自己錢財的男朋友，厭倦了購買設計師精品的行為，也很想念在班尼多港（Benidorm）的廉價假期。

帕克據報考慮控告樂透彩公司老闆。

但她也承認，從沒想過要放棄這些錢，來緩解自己背負的壓力。1060212

(中央社)