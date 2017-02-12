兩盤都曾領先 張凱貞飲恨馬卡洛娃
前一天拿下我國聯邦盃世界2組歷史性首勝，「網球精靈」張凱貞12日迎戰俄羅斯第3點，里約奧運女雙金牌馬卡洛娃（Ekaterina Makarova），4比6、5比7落敗，沒有退路的中華隊，第4點小將李亞軒肩負重任。
張凱貞11日率中華隊1比1扳平俄羅斯，12日面對先前擊敗李亞軒的世界排名第39馬卡洛娃，張凱貞全場擊出23記致勝球，優於馬卡洛娃的17記，可惜非受迫性失誤高出對手9次，無緣替中華隊再下一城。
首盤雙方形成破發大戰，張凱貞儘管一度取得4比2領先，但隨後遭對手連拿4局，4比6讓出首盤。次盤張凱貞奮力再起，率先破發馬卡洛娃取得5比2領先，再拿1局就能扳平戰局，但相同劇本再度上演，又遭馬卡洛娃逆勢反超連下5局，無緣將戰局延長到第3盤。
(中時電子報)
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