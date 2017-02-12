SBL》陳世念板凳爆發 裕隆斬斷台啤5連勝
陳世念總算打出重返SBL加盟新北裕隆後的代表作！靠著陳世念單場飆進5顆三分球，替補貢獻全隊最高19分，幫助裕隆最終83比77強壓台啤，除了中止裕隆自己的3連敗，也斬斷台啤最近這波5連勝氣勢。
除了陳世念三分彈爆發，「男模」呂政儒也替裕隆貢獻17分，周士淵15分、4抄截，周柏臣14分、6籃板，賀夫12分、11籃板、4助攻、2抄截與8火鍋，就差兩個火鍋，就可完成大三元，也算相當可惜。
台啤這場敗仗，也是前總教練閻家驊離職後的首敗，或許受到本周連3天出賽的影響，台啤全隊12日除了B.戴維斯29分、19籃板表現正常，蔣淯安也有15分，其餘台啤球員都沒人得分上雙，上周最佳球員于煥亞還因感冒缺陣。
在結束高雄賽程後，SBL剩下兩周的例行賽，將移回板橋體育館進行，每周只打周五、周六與周日3天，1天也只打2場比賽，至於球迷期待已久的SBL季後賽首輪，將於3月4日在彰化縣立體育館舉行。
目前7隊例行賽戰績排名如下：台北達欣(19勝8敗)、台灣啤酒(17勝10敗)、富邦勇士(16勝11敗)、新北裕隆(15勝11敗)、桃園璞園(13勝14敗)、金門酒廠(7勝19敗)、台灣銀行(6勝20敗)。
(中時電子報)
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