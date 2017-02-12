健康崩盤！節食不吃又暴食 納豆舊愛術後肚腫如孕婦
納豆前女友林千又先是發生「50嵐風波」，後又與納豆分手並遭憲哥提前解約，演藝路也因此陷入黑暗期，沒想到日前她竟自曝健康出了大問題，花25萬做了腫瘤切除及腸沾黏手術，虛弱臥床模樣讓人相當擔心，今天林千又在臉書貼出傷口照，赫見她術後肚子異常腫脹，大如孕婦，讓她不禁呼喊「好辛苦」。
林千又今天po文「報平安」，表示醫生放她出院，讓她回家休養，但她走路跟烏龜、樹懶一樣慢，因醫生在她肚子裡放了1000c.c.的防沾黏溶液，「所以我的肚子變好大，腰好酸，睡覺的時後也不能側躺好痛苦」，且必須一個月不能洗澡，因而體會到懷孕媽媽們的偉大。
林千又也對眾人的疑惑做解答，表示自己年紀輕輕就發生腸沾黏，都是因為「沒有好好照顧我自己」，透露自己從小就把甜食當正餐，當模特兒時，又為了拍照好看，常常一整天不吃，拍完照之後又猛吃，導致常便秘，「吃壞身體讓我必需面對開刀的痛苦」，林千又感謝親友的陪伴，也謝謝大家的祝福，最後自我喊話，「希望能趕快康復跟正常人ㄧ樣」，粉絲也祝她早日康復。
(中時電子報)
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