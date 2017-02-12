上季HBL冠軍戰重演 南山強壓松山
南山和松山這上季HBL男子冠軍戰戲碼今天在8強賽壓軸重演，南山靠著李家慷、陳又瑋和吳沛嘉合力拿下51分，終場以73比65強壓松山。
105學年高中籃球聯賽（HBL）男甲級8強賽最後1場比賽，新莊體育館幾近滿場，大部分觀眾認為，南山和松山很可能又在本季總冠軍戰交手，此役也被視為前哨戰。
南山高中靠著李家慷的大號三分球，以37比33進入下半場，第3節松山高中林正的罰球追成44比44，不過南山有吳沛嘉在禁區坐鎮，還是以51比44領先進入第4節。
第4節松山內線進攻受阻，外線命中率下滑，南山逐漸把分數擴大到雙位數。
最後4分多鐘，李家慷和陳又瑋持續發揮，南山一度取得15分的領先，而松山在第4節後段把先發球員換下場，讓替補球員多磨練，備戰接下來的總決賽。
李家慷貢獻20分、陳又瑋15分11籃板、吳沛嘉16分10籃板，松山高國豪22分8籃板，也是松山唯一得分達雙位數的球員。
HBL男女甲級總決賽將於3月4、5日在台北小巨蛋登場。1060212
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。