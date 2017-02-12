上季HBL冠軍戰重演 南山強壓松山

南山和松山這上季HBL男子冠軍戰戲碼今天在8強賽壓軸重演，南山靠著李家慷、陳又瑋和吳沛嘉合力拿下51分，終場以73比65強壓松山。

105學年高中籃球聯賽（HBL）男甲級8強賽最後1場比賽，新莊體育館幾近滿場，大部分觀眾認為，南山和松山很可能又在本季總冠軍戰交手，此役也被視為前哨戰。

南山高中靠著李家慷的大號三分球，以37比33進入下半場，第3節松山高中林正的罰球追成44比44，不過南山有吳沛嘉在禁區坐鎮，還是以51比44領先進入第4節。

第4節松山內線進攻受阻，外線命中率下滑，南山逐漸把分數擴大到雙位數。

最後4分多鐘，李家慷和陳又瑋持續發揮，南山一度取得15分的領先，而松山在第4節後段把先發球員換下場，讓替補球員多磨練，備戰接下來的總決賽。

李家慷貢獻20分、陳又瑋15分11籃板、吳沛嘉16分10籃板，松山高國豪22分8籃板，也是松山唯一得分達雙位數的球員。

HBL男女甲級總決賽將於3月4、5日在台北小巨蛋登場。1060212

(中央社)