民眾看好戲 競賽花燈平台被踩塌陷
台灣燈會在雲林虎尾主燈區今天晚間傳出競賽花燈平台，被搶看偶戲春秋好戲的民眾踩踏得塌陷，縣府表示，花燈仍亮著，目測未受損，將進一步安全檢修。
台灣燈會在雲林虎尾主燈區下午4時多傳出龍鳳燈王火警燒毀，晚間7時左右，競賽花燈1公尺高的平台傳出意外，這次是被民眾踩踏得塌陷。
雲林縣政府新聞處長張凱傑說，民眾為了取得觀看「偶戲春秋」燈區好戲的位置，站上一旁競賽花燈平台，雖然志工屢屢勸導下來，但是未果，戲一結束，志工聽到一聲巨響，發現平台被踩踏得塌陷，幸好沒有傷到遊客。
張凱傑表示，花燈平台都有經過結構技師認證通過，結構安全無虞，但是民眾太熱情，負載過重而塌陷，初步目測燈組仍亮燈未受損，但會進一步檢測，各個燈座也會全面安全檢查。1060212
(中央社)
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