作家劉震雲名利雙收 妻子為女權奔走

中國大陸作家劉震雲11日獲得摩洛哥「國家文化最高榮譽獎」。隨著小說出版和改編電影，台灣讀者對劉震雲不陌生，但未必知道他有個知名的公益律師妻子，他們在不同領域影響了許多人。

中新社報導，劉震雲在當地時間11日被摩洛哥文化部授予「國家文化最高榮譽獎」，以表彰他的作品在摩洛哥和阿拉伯世界產生的影響。這也是大陸作家第一次獲得此獎項。

劉震雲今年58歲，北京大學中文系畢業後，曾在「農民日報」工作，後成為專職的小說家，得過大陸主要的文學獎，在台灣作品多由九歌出版社出版。

金馬獎導演馮小剛幾度把劉震雲的作品改編搬上銀幕，包括描繪抗戰時河南大饑荒的電影「1942」、戲謔呈現大陸官僚問題的「我不是潘金蓮」，此外還有電影「手機」及電視劇「一地雞毛」。

根據百度百科，2011年劉震雲以人民幣160萬元（約新台幣720萬元）的版稅收入登上「中國作家富豪榜」。

騰訊網報導，劉震雲曾說，他和馮小剛及另一名作家王朔都是目光長遠的人，所以能做常久的朋友，他們對生活的要求都不高，並稱讚馮小剛的電影有人文情懷。

他的作品常描寫社會中下層的小人物，現實生活中，他也在受訪時表示，很多知識分子「有知識沒見識」，自認跟知識分子並非同類。

劉震雲知名度高，太太郭建梅也不遑多讓，她是中國大陸第一位專職的公益律師。

南方人物周刊曾報導，1995年在北京的世界婦女大會上，她因為聽到柯林頓．希拉蕊的演講及受到論壇討論啟發，當年與幾個同伴一起創建北京大學法學院婦女法律研究與服務中心，20多年來一步步推動完善中國婦女權益保障的法律制度，曾在2011年獲得國際婦女勇氣獎。

多年來，郭建梅和她的團隊為消除職場對女性的歧視而努力，他們幫助貧困女性打官司、維護婦女的勞動權益及土地權益等。

不過，非政府組織（NGO）在大陸的生存不易，2010年，郭建梅創建的這個婦女法律中心被北大撤銷，但他們依舊努力持續著相關的工作內容。

雖然現實生活中，劉震雲名利雙收，但他們夫妻二人的工作內容其實都與貧困者、社會底層者很密切。

劉震雲曾在公開場合稱讚自己的太太「是個偉大的女性」，他說，公益律師是一個要一直與弱者窮人站在一起的職業，因為有德雷莎修女的榜樣，太太郭建梅才能一直堅持下去。1060212

(中央社)